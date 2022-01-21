Пекин, , 08:17 — REGNUM Поставки телефонов с поддержкой сетей 5G в Китае выросли на 63,5% в годовом исчислении и достигли 266 млн единиц в 2021 году, показали данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), передает агентство Синьхуа.

5G China Telecom

Этот показатель составил 75,9% от общего объема поставок за тот же период, что намного выше среднемирового показателя в 40,7%, сообщил научно-исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Снижение цен на телефоны придало импульс росту популярности 5G, поскольку цена доступности мобильных телефонов 5G упала ниже 1000 юаней (около $157,04), отметил институт.

По состоянию на конец декабря прошлого года, в общей сложности 671 тип терминалов 5G получил лицензию на доступ к сети, в том числе 491 тип мобильных телефонов 5G, 161 тип беспроводных терминалов передачи данных и 19 типов беспроводных терминалов транспортных средств, согласно CAICT.