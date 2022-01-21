Чебоксары, 21 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Чувашии представителям федерального парламента от республики предоставят на время их командировок на малую родину чёрные автомобили бизнес-класса. Водителям, которые будут обслуживать вип-клиентов, запретят «предвзятое отношение к клиенту и грубое поведение». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цитата из х/ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР Водитель грузовика

Контракт будет подписан с администрацией главы Чувашии. Речь идёт об оказании услуг по транспортному обслуживанию сенаторов и депутатов Государственной думы от Чувашии. У исполнителя должно быть одновременно в наличии до семи автомобилей бизнес-класса.

Согласно документу, транспортные средства должны предоставлять в течение 20 минут «с момента вызова» и быть готовыми поехать «в любую точку» республики «круглосуточно, ежедневно, в выходные и праздничные дни».

Внушительный перечень требований касается качества услуг: в частности, внешний вид водителя должен соответствовать «классическому стилю одежды (спортивный костюм, шорты, сланцы исключаются)», а его стаж составлять не менее десяти лет.

«Курение водителя при управлении автомобилем категорически запрещается. Запрещается предвзятое отношение к клиенту и грубое поведение. Водитель отвечает вежливо на вопросы клиента и при необходимости консультирует. В автомобиле не должно пахнуть табаком, дымом, алкоголем и т.п.», — отмечается в документе.

Начальная цена составляет 3 340 000 рублей. Услуги будут оказывать после заключения контракта по 31 декабря 2022 года «по заявкам заказчика».

Заявки завершат принимать 27 января.