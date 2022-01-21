Уфа, 21 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова намерена выехать в Ишимбайскую центральную районную больницу для встречи с рабочим коллективом. Об этом 21 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минздрава.

Dz.admtyumen.ru Скорая помощь

«Сегодня в Ишимбайскую ЦРБ планируется выезд первого заместителя министра Гульнары Зиннуровой и председатель профсоюзной организации Рауль Халфин для встречи с трудовым коллективом больницы и обсуждения рабочих вопросов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее работники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии сообщили о намерениях начать с 4 февраля 2022 года так называемую «итальянскую забастовку» в случае отказа удовлетворить их требования. Недовольство сотрудников вызвала чрезмерная нагрузка из-за неукомплектованности бригад скорой помощи в медучреждении и дефицит кадров. Прокуратура в Башкирии по данному факту организовала проверку.

Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить соблюдение режима труда и отдыха персонала, начисление заработной платы и других компенсационных выплат, охватить вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов, качества оказания скорой медицинской помощи.