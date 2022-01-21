Кишинёв, , 08:17 — REGNUM «Красный код» эпидемиологической опасности объявлен в Молдавии из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила молдавский министр здравоохранения Алла Немеренко 20 января на пресс-конференции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что каждый день в республике регистрируются 233 случая на 100 тысяч жителей. При этом для «красного кода» действует норма в 150 новых суточных носителей

В связи с введением указанного режима школы Молдавии будут на две недели переведены на дистанционное обучение. Кроме того, в стране лицам, не имеющим сертификата о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19, запретят доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 января в молдавской столице Кишиневе ужесточили масочный режим из-за быстрого распространения штамма коронавируса «Омикрон».

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