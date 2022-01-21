Кишинёв, , 08:16 — REGNUM В Молдавии в течение суток 20 января выявили 3907 случаев заражения коронавирусом в ходе 15 188 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 400 585 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 369 139 человек, в том числе 766 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1823 пациента с COVID-19, в том числе 170 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 488 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 18 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 3255 заражений коронавирусом в результате проведения 14 636 тестов. Врачи выписали за сутки 645 человек, умерли восемь пациентов с COVID-19.