Вашингтон, 21 января 2022, 08:15 — REGNUM Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен рассказала о консультациях с европейскими партнерами по вопросу введения санкций в отношении России. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNBC.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и ещё ряд представителей российского руководства уже фигурируют в законопроекте о санкциях, предусмотренных на случай «вторжения России на Украину», представленном в Сенат на рассмотрение.
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