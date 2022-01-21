Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен рассказала о консультациях с европейскими партнерами по вопросу введения санкций в отношении России. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNBC.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа (России)», — сказала Йеллен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и ещё ряд представителей российского руководства уже фигурируют в законопроекте о санкциях, предусмотренных на случай «вторжения России на Украину», представленном в Сенат на рассмотрение.

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