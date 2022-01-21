Магас, , 08:15 — REGNUM В Ингушетии обвиняют 24-летнюю местную жительницу в причинении смерти по неосторожности своему ребенку. Женщина оставила без присмотра малолетних детей, они опрокинули на себя чайник, получив серьезные ожоги. Один из них — полуторагодовалый малыш — погиб, сообщили 21 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Суд bloomsberries

Происшествие произошло в ноябре 2021 года в городе Карабулаке. Мать оставила детей, одному из которых было три года, другому — полтора, одних в кухне, а сама вышла.

«Через некоторое время в результате неосторожного обращения с газовой плитой дети опрокинули на себя чайник с кипятком и получили термические ожоги различных частей тела»,— сообщили подробности трагедии в прокуратуре.

Несмотря на полученные детьми травмы и страдания от ожогов, женщина не обратилась к медикам для оказания помощи, а начала лечить их сама народными средствами. В результате младший скончался через три дня, а второй малыш получил вред здоровью средней тяжести.

Степень вины матери и наказание для нее определит суд, куда с обвинительным заключением направлено уголовное дело.