Пекин, 21 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Коэффициент загрузки промышленных мощностей Китая в 2021 году составил 77,5%, что на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Коэффициент использования достиг 77,4% в четвертом квартале 2021 года, снизившись на 0,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показали данные бюро.

Среди трех основных секторов коэффициент использования горнодобывающего сектора в четвертом квартале составил 77%, увеличившись на два процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Коэффициент использования в обрабатывающей промышленности достиг 77,6%, в то время как показатель производства и поставок коммунальных услуг составил 75,4%.

Промышленное производство Китая продолжало неуклонно расти в 2021 году, при этом объем промышленного производства с добавленной стоимостью вырос на 9,6% в годовом исчислении.