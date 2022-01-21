Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На Камчатке проводится проверка по сообщению, которое поступило в приёмную СК РФ, о том, что сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России заставляют передавать часть денежного довольствия руководству ведомства, сообщили ИА «Кам 24» в краевом управлении МЧС.

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Проверку проводит Главное управлением МЧС России по Камчатскому краю и Военная прокуратура гарнизона.

При этом отмечается, что заявления с подобными жалобами в надзорные ведомства краевого уровня не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, в приёмную СК РФ в «ВКонтакте» поступила информация о том, что сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России заставляют передавать часть денежного довольствия руководству ведомства.