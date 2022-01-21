Пекин, , 08:11 — REGNUM Список новых ограничений, которые придётся соблюдать болельщикам на зимних Олимпийских играх в Пекине обнародовал 20 января организационный комитет спортивного мероприятия.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

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Болельщикам и гостям Игр будет запрещено употреблять пищу на трибунах, вступать в контакты с другим человеком, собираться в группы, а также выражать свою поддержку спортсменам. Билеты на спортивные мероприятия не будут поступать в открытую продажу, они будут распространяться среди определённых организованных групп.

Все зрители перед посещением стадиона обязаны будут сделать два ПЦР-теста, а также сделать бустерную прививку от COVID-19. Масочный режим на трибунах обязателен. В случае положительного ПЦР-теста и болельщики и спортсмены будут немедленно изолированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны создают очередную грязную интригу вокруг зимних Олимпийских игр в Пекине, заполняя выдуманными проблемами информпространство вокруг спортивного мероприятия.

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