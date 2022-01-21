* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Местные источники в Файзабаде, административном центре афганской провинции Бадахшан, сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли ударам плетью мужчину и женщину прямо в зале провинциального апелляционного суда.

Pixabay.com Избиение

Источники сообщили газете «8 Собх», что радикалы нанесли мужчине и женщине по 40 ударов плетью по обвинению во «вступлении в незаконную связь».

Другой источник, не пожелавший назвать свое имя, сообщил, что каждый судья требовал для «провинившихся» по десять ударов плетью. При этом один из судей-талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требовал побить их камнями, но другой судья-талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложил принять менее жёсткие меры.

По словам источников, женщина потеряла сознание в результате наказания.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане пока не дали комментариев.