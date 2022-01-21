Тбилиси, , 08:09 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» стал в Грузии доминантным. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«В стране 70% положительных случаев приходится на «омикрон». В Тбилиси этот процент еще выше — 80%, а в регионах — 40 — 60%», — сказал врач.

Он добавил, что официально новый штамм в Грузии подтвердили только у 1,4 тыс. человек, но на самом деле он распространился гораздо шире. По словам Гамкрелидзе, «Омикрон» сложнее выявить, так как тесты на антиген на него часто не реагируют.

Стоит отметить, что в Грузии в течение прошедшей недели резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. В то же время стало снижаться количество смертей среди пациентов с COVID-19.

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