Пермь, , 08:05 — REGNUM В Ординском районе Пермского края директора дома культуры привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Штраф Uriston.com

По данным ведомства, в марте 2021 года дом культуры заключил с двумя организациями в обход конкурсных процедур муниципальные контракты. Речь шла о работах на суммы, не превышающие ограничения, однако по своей сути, образующих единую сделку, искусственно и намеренно раздробленную. Общая сумма составила более 1 млн рублей.

По факту искусственного дробления закупок при проведении работ по ремонту здания дома культуры возбудили административное производство. Постановлением минфина региона должностное лицо оштрафовано на 25 тысяч рублей.