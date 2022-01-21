Мельбурн, Австралия, , 08:05 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Греции Марии Саккари в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Вероника Кудерметова (сс) Tatiana

Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы четыре эйса, одна ошибка на подаче и 4 из 7 брейков.

В четвёртом круге турнира Саккари сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

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