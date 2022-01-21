Росток, Германия, 21 января 2022, 08:05 — REGNUM В Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2», поскольку он может способствовать ФРГ в переходе к возобновляемым источникам энергии. Об этом 21 января пишет газета Zeit.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока «Северный поток — 2» не заработал, его можно рассматривать как средство воздействия, которым могут пользоваться в своих целях и США, и Германия.
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