Росток, Германия, , 08:05 — REGNUM В Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2», поскольку он может способствовать ФРГ в переходе к возобновляемым источникам энергии. Об этом 21 января пишет газета Zeit.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока «Северный поток — 2» не заработал, его можно рассматривать как средство воздействия, которым могут пользоваться в своих целях и США, и Германия.

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