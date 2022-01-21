Росток, Германия, 21 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2», поскольку он может способствовать ФРГ в переходе к возобновляемым источникам энергии. Об этом 21 января пишет газета Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока «Северный поток — 2» не заработал, его можно рассматривать как средство воздействия, которым могут пользоваться в своих целях и США, и Германия.

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