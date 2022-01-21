Астана, 21 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Сотрудники Генпрокуратуры Казахстана, Агентства по финмониторингу республики и министерства финансов начали проверку таможенных пунктов на границе с Китаем. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов при минфине.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Проверка осуществляется только в отношении импортёров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По итогам проверки будут приняты меры, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проверяющие не мешают законному перемещению товаров через границу и деятельности «добросовестного» бизнеса. Сообщается, что работа на границе идёт в штатном режиме.

Стоит отметить, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на таможне нужно навести порядок. В первую очередь он указал на границу с Китаем. Глава республики заявил, что там «самый настоящий бардак».