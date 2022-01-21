Чебоксары, , 08:00 — REGNUM В рамках дела о банкротстве чебоксарского банка «Мегаполис» на торги выставлена недвижимость кредитного учреждения — квартиры, нежилые помещения, земельные участки. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

На продажу выставили 30 лотов, в их числе — 19 квартир. Из них две квартиры расположены в Чебоксарах, семь — в Новочебоксарске, десять — в Московской области. Стоимость жилья оценивается от 1,3 млн рублей до 3,52 млн рублей.

Кроме того, продаются шесть нежилых помещений. Одно из них стоимостью более 5,27 млн рублей находится в Чебоксарах по улице Текстильщиков. Ещё три помещения расположены в Москве, одно — в городе Иваново.

Двумя лотами выставлены земельные участки. Это участок площадью 1 347 кв. метров в Новочебоксарске (для строительства многоэтажных жилых домов) с начальной ценой 10,156 млн рублей, а также сельскохозяйственный участок во Владимирской области площадью 207 709 кв. метров по начальной цене 22,17 млн рублей.

Электронные торги пройдут в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис» признан банкротом в июне 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего банком назначено на 16 мая 2022 года.

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