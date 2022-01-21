Чебоксары, 21 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве чебоксарского банка «Мегаполис» на торги выставлена недвижимость кредитного учреждения — квартиры, нежилые помещения, земельные участки. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

На продажу выставили 30 лотов, в их числе — 19 квартир. Из них две квартиры расположены в Чебоксарах, семь — в Новочебоксарске, десять — в Московской области. Стоимость жилья оценивается от 1,3 млн рублей до 3,52 млн рублей.

Кроме того, продаются шесть нежилых помещений. Одно из них стоимостью более 5,27 млн рублей находится в Чебоксарах по улице Текстильщиков. Ещё три помещения расположены в Москве, одно — в городе Иваново.

Двумя лотами выставлены земельные участки. Это участок площадью 1 347 кв. метров в Новочебоксарске (для строительства многоэтажных жилых домов) с начальной ценой 10,156 млн рублей, а также сельскохозяйственный участок во Владимирской области площадью 207 709 кв. метров по начальной цене 22,17 млн рублей.

Электронные торги пройдут в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис» признан банкротом в июне 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего банком назначено на 16 мая 2022 года.