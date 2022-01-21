Москва, , 08:00 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столице России и Подмосковье из-за гололедицы. Это 21 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Москва. Гололед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что предупреждение о гололедице в Москве и Московской области будет действовать до 00:00 23 января.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 21 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C.