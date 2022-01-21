Москва, 21 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столице России и Подмосковье из-за гололедицы. Это 21 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Гололед

Уточняется, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что предупреждение о гололедице в Москве и Московской области будет действовать до 00:00 23 января.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 21 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C.