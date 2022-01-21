Токио, 21 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Правительства Японии и США решили перенести опыт военно-политических переговоров в формате «два плюс два» в экономическую сферу — провести встречу с участием глав внешнеполитических ведомств и министров, отвечающих за экономику. Об этом со ссылкой на источники 21 января сообщает агентство Kyodo.

Dpd3ut Флаги Японии и США

По информации газеты Yomiuri, на таких переговорах в первую очередь будет обсуждаться противодействие экспансионистской экономической политике Китая, а также вырабатываться совместная политика стран в вопросах международных инвестиций и экономической безопасности. Официально о запуске нового формата может быть объявлено по итогам переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которые должны пройти в виртуальном формате 21 января.

Напомним, Япония и США проводят регулярные встречи в «традиционном» формате «два плюс два», в которых участвуют руководители оборонных и внешнеполитических ведомств. Данный формат применяется ими и при взаимодействии с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел и обороны Франции и Японии провели переговоры по видеосвязи в формате «два плюс два».

Читайте также: В Белом доме анонсировали встречу Байдена с премьер-министром Японии