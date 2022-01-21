Брюссель, 21 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Свыше 735 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции было применено в рамках прививочных кампаний в странах ЕС и Европейской экономической зоны, 20 января сообщили в пресс-службе Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В заявлении регулятора утверждается, что все согласованные организацией препараты «безопасны и эффективны» при прививках, а побочные симптомы от их использования — «легкие и кратковременные».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости повысить уровень вакцинации от COVID-19 в ЕС с целью борьбы с новыми штаммами SARS-CoV-2.