Пермь, , 07:57 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажутся трое местных жителей. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Нет наркотикам delraycomputers webdesign

Установлено, что группа распространяла наркотики через интернет-магазин на территории региона. Злоумышленников задержали летом 2021 года. У них изъяли более 500 граммов синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и материалы в ближайшее время направят в судебную инстанцию. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.