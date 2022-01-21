Ханой, , 07:56 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Вьетнама предложила главе правительства страны раздать около 9 877 тонн риса в качестве помощи нуждающимся в канун Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство утверждает, что пандемия коронавирусной инфекции ухудшила материальное положения ряда категорий жителей республики. В частности, ограничительные меры привели к росту безработице, бедности и снижению доходов. Также ряд регионов Вьетнама пострадал в 2021 году от штормов, наводнений и засухи.

Отмечается, что ранее семь провинций Вьетнама запросили у главы правительства 11 448 тонн риса для помощи нуждающимся гражданам, оказавшимся в тяжелом состоянии. В свою очередь министерство труда и соцзащиты предложило выделить 9 877 тонн риса в качестве безвозмездной помощи. Предполагается, что это поможет поддержать около 650 тыс. человек.