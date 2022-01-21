Ханой, 21 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Вьетнама предложила главе правительства страны раздать около 9 877 тонн риса в качестве помощи нуждающимся в канун Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Министерство утверждает, что пандемия коронавирусной инфекции ухудшила материальное положения ряда категорий жителей республики. В частности, ограничительные меры привели к росту безработице, бедности и снижению доходов. Также ряд регионов Вьетнама пострадал в 2021 году от штормов, наводнений и засухи.

Отмечается, что ранее семь провинций Вьетнама запросили у главы правительства 11 448 тонн риса для помощи нуждающимся гражданам, оказавшимся в тяжелом состоянии. В свою очередь министерство труда и соцзащиты предложило выделить 9 877 тонн риса в качестве безвозмездной помощи. Предполагается, что это поможет поддержать около 650 тыс. человек.