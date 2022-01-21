Красноярск, , 07:51 — REGNUM Сложившуюся в Красноярске с начала 2022 года противопожарную обстановку специалисты считают сложной. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в мэрии города.

Пожар hansbenn

В январе в Красноярске зарегистрировано 84 пожара, погибли три человека (в прошлом году — один).

Почти половина всех пожаров произошла в жилом секторе. Основные причины — неосторожное обращение с огнём, нарушения правил эксплуатации печей. В период похолоданий риск пожаров возрастает.

Красноярцев просят соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, двухлетний ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Рамонском районе Воронежской области.

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