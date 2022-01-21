Пермь, , 07:49 — REGNUM В Пермском крае власти приняли решение о выделении дополнительных средств на догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

«При подведении итогов исполнения бюджета на 2021 год мы с коллегами приняли решение — значимую часть средств, сэкономленных в прошлом (2021) году, направить на улучшение жизни наших жителей, в том числе на обеспечение газом жителей Прикамья — проектирование и строительство газопроводов до фасадов домов всех участников программы по догазификации. Чтобы быстрее подключать дома прикамцев к газу, мы дополнительно выделим более 300 млн рублей», — сказал губернатор Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с министром жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артемом Балахниным.

В свою очередь Балахнин отметил, что на сегодняшний день в газифицированных населенных пунктах возможность подключения имеется для 4665 домовладений, из них в 1247 газ уже пущен. В 2022 году планируется догазифицировать 13 тыс. домовладений.

Добавим, программа догазификации начала реализовываться в России летом 2021 года. Задачу по догазификации домовладений в России в апреле 2021 года поставил президент РФ Владимир Путин.

В Пермском крае правительство взяло на себя повышенное обязательство по подведению газа не до земельных участков домовладений, а непосредственно до фасадов домов.