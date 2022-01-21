Кабул, 21 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Представительство ЕС в Афганистане официально возобновило свою работу, сообщил 20 января на своей странице в Twitter назначенный движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, этого удалось добиться после нескольких встреч и договоренностей с представителями Евросоюза. Балхи также добавил, что ЕС предоставит Афганистану еще €265 млн финансовой помощи (помимо выделения ранее объявленных €220 млн), которые будут направлены на оплату труда учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в катарской столице Дохе состоялись переговоры делегации Евросоюза и представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Катаре прошли переговоры делегации Евросоюза с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)