Чита, , 07:45 — REGNUM Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края обнародовал итоги краевой акции «Маскарад малышей». Подробности сегодня, 21 января сообщает министерство культуры региона.

Маскарад малышей в Забайкалье Министерство культуры Забайкалья

«Мы очень рады, что многие родители проявили желание присоединиться к акции и показать своих детей в красивом новогоднем костюме. К нам поступило более 70 заявок. Таким образом, около 100 маленьких забайкальцев приняли участие в проекте», — рассказали организаторы.

В учебно-методическом центре культуры и народного творчества добавили, что по итогам акции все юные участники получат благодарственные письма от Деда Мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям конкурса, в проекте участвовали дети в возрасте от 0 до 6 лет.

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