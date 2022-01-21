Биробиджан, , 07:51 — REGNUM В Еврейской АО отсутствие газификации мешает запустить крупные предприятия. Вопрос поднимается на федеральном уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе правительства региона.

Газификация © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

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Проработать планы по газификации Еврейской АО поручил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, о проблеме заявил сенатор от региона Владимир Джабаров. Тема газификации ЕАО была поддержана председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, на федеральном уровне в пользу ЕАО меняется мнение о необходимости подключения региона к газопроводу «Сила Сибири». К стабильному газоснабжению намерены подключить сначала крупные предприятия, а затем и население.

«Теплоозёрский цементный завод планирует производство евроцемента. Новые виды производств — горячебрикетированное железо и железорудные окатыши — планирует и Кимкано-Сутарский ГОК. Для запуска этой работы необходимы большие объёмы газа, тогда это будет работать. После подключения крупных потребителей будут вестись переговоры о социальной газификации», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице ЕАО Биробиджане осенью 2021 года были перебои с поставками газа. В многоквартирных домах отключалось газоснабжение, иногда на несколько дней. Это стало поводом для проверки прокуратуры.