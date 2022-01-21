Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло вечером 20 января в девятиэтажном доме по улице Савченко. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание потушили, пострадавших не было. Огнем оказался поврежден электрочайник и холодильник на общей площади один квадратный метр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Ростове-на-Дону произошел пожар в дореволюционном здании на улице Шаумяна. Общая площадь возгорания оценивалась в 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.