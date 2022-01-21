Цзинань, Китай, , 07:37 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Шаньдун на востоке Китая вырос на 32,4% в годовом исчислении до 2,93 трлн юаней (около $460,7 млрд) в 2021 году, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Билборд с изображением Дэн Сяопина в Циндао. Провинция Шаньдун, КНР

Экспорт провинции в прошлом году достиг 1,76 трлн юаней, что на 34,8% больше, чем в 2020 году, а импорт достиг 1,17 трлн юаней, увеличившись на 29%, сказал заместитель начальника Цзинаньской таможни в столице провинции Чжан Ибин. Оба показателя роста были выше среднего по стране.

Провинция также сообщила о 40,8% росте торговли со странами-участницами инициативы «Пояса и пути». Эта цифра достигла 937,6 млрд юаней, что составило 32% от общего объема торговли провинции в 2021 году.

Товарооборот с 14 другими странами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства в прошлом году достиг 1,03 трлн юаней, что на 32,9% больше, чем в 2020 году.