Пекин, 21 января, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Объем транзакций в цифровых юанях в Китае достиг почти 87,57 млрд юаней ($13,78 млрд) в конце 2021 года, поскольку страна активизировала исследования и экспериментальное использование цифровой валюты, передает агентство Синьхуа.

Юань

В общей сложности был открыт 261 млн личных кошельков для цифровых юаней, а количество пилотных сценариев использования цифровой валюты превысило 8,08 млн, сообщил предсавитель Народного банка Китая Цзоу Лан на пресс-конференции 18 января.

Он сказал, что центральный банк продолжит продвигать исследования и разработки цифровой фиатной валюты, или e-CNY, и продолжит углублять пилотное использование e-CNY в сфере розничной торговли, государственных услуг и других сценариях.

Усилия Китая по разработке цифровой валюты центрального банка начались в 2014 году, когда он впервые провел соответствующие исследования, за которыми последовали шаги банка по сотрудничеству в области исследований и разработок с коммерческими банками и интернет-компаниями в 2017 году.