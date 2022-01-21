Иерусалим, , 07:30 — REGNUM Решение отменить с 27 января карантины в системе образования Израиля приняли власти страны, 20 января сообщили в пресс-службе израильского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместо этого учащиеся школ должны будут проходить тестирование на коронавирус в домашних условиях два раза в неделю — в середине и в конце календарной недели. В случаях, если тест даст положительный результат, учащиеся будут оставаться дома до выздоровления. Указанная мера будет применяться не только к школьникам, но и к детям в детских садах, в том числе и в яслях.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января координатор борьбы с коронавирусом в Израиле профессор Салман Зарка заявил, что израильские власти обсуждают возможность разрешения носителям коронавируса выходить на работу при отсутствии симптомов COVID-19.

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