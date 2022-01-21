Пермь, 21 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Пермском крае в рамках реформы местного самоуправления создают новый муниципальный округ. Заксобрание в двух чтениях одобрило законопроект об объединении города Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа, сообщает пресс-центр краевого парламента.

Zsperm.ru Законодательное собрание Пермского края

На основе двух муниципалитетов будет создан единый муниципальный округ с административным центром в городе Кудымкаре. Стоит отметить, в 2019 году в Коми-округе решили упразднить поселенческий уровень. Сегодня центр Коми-округа остается практически единственной территорией в Пермском крае, где одноимённые городской и муниципальный округа являются отдельными муниципалитетами.

Спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих подчеркнул, что главной целью преобразований должно быть качественное повышение уровня жизни в территориях. Решение об этом должно приниматься с учетом интересов местных жителей и особенностей каждого муниципального образования.

«Сегодня Пермский край имеет успешный опыт реализации реформы местного самоуправления, который уже не раз получал высокую оценку от коллег из других регионов страны. За два года с нашими наработками по данному вопросу смогли ознакомиться делегации из Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Мордовии, Татарстана, Архангельской области», — сказал он.