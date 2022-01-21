Пекин, , 07:28 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, выросло на 10,3% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Энергетика Администрация Липецкой области

Общее потребление электроэнергии в Китае достигло 8,31 трлн кВт/ч в 2021 году, показали данные Национального управления энергетики КНР (NEA). Эта цифра отражает рост на 14,7% по сравнению с 2019 годом, при этом средний рост за последние два года составил 7,1%

В частности, потребление электроэнергии в первичной, вторичной и третичной отраслях промышленности выросло на 16,4%, 9,1% и 17,8% в годовом исчислении соответственно, сообщило NEA. По данным NEA, потребление электроэнергии в жилых домах выросло на 7,3% в годовом исчислении до 1,17 трлн кВт/ч в 2021 году.

Валовой внутренний продукт страны увеличился на 8,1% в годовом исчислении до 114,37 трлн юаней (около $18 трлн) в прошлом году.