Вашингтон, 21 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Число подписчиков платного стримингового сервиса Netflix в четвёртом квартале 2021 года оказалось ниже прогнозов самой компании. Об этом можно узнать из опубликованной 20 января финансовой отчетности Netflix.

Brian Cantoni Пульт Netflix

По прогнозам компании, которые были сделаны, исходя из результатов за третий квартал 2021 года, к концу года ожидалось, что число подписчиков достигнет 222,06 млн человек. Но по данным отчётности, к концу четвёртого квартала их насчитывалось лишь 221,84 млн.

Выручка компании за отчётный период составила $7,7 млрд, а прибыль — $607 млн. Для сравнения, в третьем квартале выручка достигла $7,48 млрд, а прибыль — $1,44 млрд.

Публикация отчётности за четвёртый квартал оказала влияние на стоимость акций компании. После обнародования данных стоимость акций Netflix после закрытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже упала на 20%.

Напомним, американская компания Netflix предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, в том числе в России. Начиная с 2013 года Netflix снимает оригинальные фильмы, телесериалы и телепередачи.