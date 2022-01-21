Пекин, , 07:25 — REGNUM Крупная брокерская компания по ценным бумагам в Китае CITIC Securities продемонстрировала быстрый рост прибыли в 2021 году, говорится в оценке прибыли фирмы, передает агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров фирмы, подскочила на 54,2% в годовом исчислении в 2021 году примерно до 23 млрд юаней (около $3,6 млрд), говорится в заявлении фирмы на Шанхайской фондовой бирже. Выручка увеличилась на 40,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 76,6 млрд юаней.

Результат был достигнут на фоне уверенного роста экономики в целом и устойчивого развития рынка капитала, что способствовало стабильному росту бизнеса компании в области инвестиционного банкинга и управления активами, говорится в сообщении компании. Результаты подлежат аудиту и могут отличаться от окончательных данных, сообщили в фирме.