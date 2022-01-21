Ростов-на-Дону, , 07:22 — REGNUM Дислоцированное в Ростовской области инженерное соединение Южного военного округа (ЮВО) пополнилось дивизионом, оснащённым новейшими инженерными системами дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом 21 января сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба ЮВО «Инженерные системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» схожи с реактивными системами залпового огня, состоящими на вооружении артиллерийских войск, поэтому и подразделения инженерных войск, оснащённые новейшими комплексами, получили артиллерийские наименования».

В округ дивизионный комплект ИСДМ «Земледелие» поступил в конце декабря. Подразделения и дивизионы инженерного соединения, в числе которых и оснащённые новинкой, уже завершили боевое слаживание и приступили «к отработке задач по предназначению в составе тактических групп». Отмечается, что в настоящее время специалисты округа моделируют на учениях «новые способы применения» ИСДМ «Земледелие» в составе подвижных отрядов заграждения.

Напомним, государственные испытания новой системы проводились на специальных учениях инженерных войск в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый способ совместного применения инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» и тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» был впервые продемонстрирован российскими военными в ходе главного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

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