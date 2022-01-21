Абакан, 21 января, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Ночная температура воздуха в Хакасии 21−23 января может достичь — 30 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

Специалисты управления призывают население соблюдать меры безопасности в морозы, в частности, уделить внимание противопожарной защите жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Читайте также: Очень сильный ветер ожидается на Таймыре