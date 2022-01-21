Тегеран, , 07:23 — REGNUM 20 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил наиболее важные проблемы двустороннего, регионального и международного значения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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20 января Амирабдоллахиан встретился и провел переговоры с Лавровым в Москве. В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между двумя государствами в политической, экономической и культурной областях.

Кроме того, оба дипломата обсудили важные региональные и международные проблемы, представляющие особые интерес для двух государств.

Ранее иранский президент Ибрагим Раиси встретился и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Позднее Раиси заявил в своем выступлении перед Государственной Думой РФ, что Исламская Республика стремится к максимальному взаимодействию со всеми странами, особенно со своими соседями и союзниками, на основе взаимных интересов.