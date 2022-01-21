Екатеринбург, 21 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 21 января троллейбусы не смогли вовремя выйти на маршруты. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

Pavel Kazachkov Троллейбус

Известно, в ночью на путепроводе по улице Щербакова переносили контактную сеть. Работы были плановые. Но к утру подрядчик не уложился.

Для перевозки пассажиров из Уктуса, Химмаша и с территории фабрики «Альвис» было добавлено пять автобусов на маршрут № 36. «ЕМУП «Гортранс» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.