Тегеран, , 07:24 — REGNUM 20 января посол Исламской Республики Иран в Пакистане решительно осудил взрыв в городе Лахор, в результате которого погибли по меньшей мере два человека и еще 29 получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пакистан, город Лахор (сс) Hswajid

Мохаммад Али Хоссейни в своём твиттере написал: «Ужасающая новость о взрыве в торговом центре Анар Кали в Лахоре опечалила меня. Осуждая этот отвратительный террористический акт, я передаю соболезнования семьям жертв терроризма и молюсь о быстром выздоровлении пострадавших».

Представители пакистанской полиции заявили, что при взрыве было использовано самодельное взрывное устройство (СВУ). Взрывом были разбиты окна находящихся по соседству магазинов и зданий, а мотоциклы, припаркованные рядом с местом взрыва, получили серьёзные повреждения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная белуджская националистическая армия (БНА). «Мы берем на себя ответственность за нападение на рынок Анар Кали. Эта атака была направлена против сотрудников банка. Подробное заявление будет опубликовано в ближайшее время», — заявил представитель БНА.

Пакистанские политические лидеры, включая президента и премьер-министра, осудили взрыв в Лахоре и подчеркнули, что виновные в этом террористическом акте будут наказаны.