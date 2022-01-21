Тегеран, , 07:24 — REGNUM 20 января президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с российскими бизнесменами заявил, что всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Ираном и Россией будет доработан в ближайшем будущем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Hossein Razaqnejad

Раиси встретился с российскими бизнесменами во время своего визита в Москву для реализации дорожной карты развития экономических отношений.

Президент отметил, что знакомство официальных лиц двух государств со взглядами активистов в области торговли и экономики может быть эффективным при принятии стратегических решений для взаимного сотрудничества.

Он также подчеркнул, что Россия известна своей ценной цивилизацией и культурой, заявив, что у обеих стран есть значительные возможности для развития сотрудничества.

Президент также сообщил, что помимо общих интересов, у Ирана и России есть общие противники, в связи с чем двусторонним отношениям необходимо придать существенный рост.