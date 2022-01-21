Тегеран, 21 января, 2022, 07:25 — ИА Регнум. 20 января представители Ирана и Южной Кореи провели консультации по возможному использованию иранских средств, замороженных в рамках санкционной политики США, для оплаты членских взносов Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Наше правительство проводит консультации с правительством Ирана по этому вопросу, а также проводит соответствующие консультации с США и ООН», — заявило корейское информационное агентство со ссылкой на официальный источник в правительстве Южной Кореи.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сообщил председателю Генеральной Ассамблеи Абдулле Шахиду, что 11 стран, включая Исламскую Республику Иран, потеряли право голоса в Организации Объединенных Наций из-за невыплаченных взносов.

Генеральный секретарь упомянул, что Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Гвинея, Конго и Папуа-Новая Гвинея входят в число государств, которые потеряли право голоса.

Согласно имеющимся данным, Иран имеет свыше 7 миллиардов долларов средств от поставок нефти, замороженных в двух южнокорейских банках.