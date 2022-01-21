Куала-Лумпур, , 07:14 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 31 853. Также за минувшие сутки в стране вывили еще 3764 носителей SARS-CoV-2. При этом 522 заболевших прибыли в королевство из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 820 927 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в больницах Малайзии лечатся 41 617 пациентов с COVID-19. При этом 160 человек находятся в палатах интенсивной терапии, из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.