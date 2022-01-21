Тегеран, 21 января, 2022, 07:25 — ИА Регнум. 20 января официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Яхроми заявил, что визит президента Ибрагима Раиси в Россию, как и в Таджикистан и Туркменистан, является успешным шагом на пути к созданию сильного Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Визит президента Раиси в Россию, как и поездка в Таджикистан и Туркменистан, является успешным шагом на пути к созданию мощного Ирана», — написал Бахадори Яхроми в своем твиттере.

Он отметил, что экономическое сотрудничество в разработке нефтяных и газовых месторождений, строительстве нефтеперерабатывающих заводов и передаче технологий для электростанций, реализации железнодорожных и транзитных проектов, а также содействие банковскому взаимодействию являются значительными достижениями поездки президента Ирана.

Ранее Ибрагим Раиси, официально приглашенный президентом Владимиром Путиным с официальным визитом в Россию, встретился и провел переговоры со своим российским коллегой в Москве.

Он прибыл в Москву с двухдневным визитом во главе высокопоставленной политико-экономической делегации, состоящей из министров иностранных дел, нефти и экономики.