Загреб, 21 января, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Хорватия может полностью перейти на расчеты в евро с 1 января 2023 года, заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович 20 января в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Евро

Сейчас республика использует собственную валюту — куну, курс которой составляет около 7,5 куны за 1 евро. Пленкович отметил, что власти страны должны выполнить условия для введения валюты ЕС до конца марта 2022 года.

Планируется, что в июле будут приняты финальные решения на уровне Евросоюза, а с сентября в Хорватии начнут указывать стоимость товаров в двух валютах. В течение первых 14 дней 2023 года в республике будет действовать переходный период для полного введения евро. До 1 января 2024 года граждане смогут обменивать куну на валюту ЕС в банках и на почте, а в Национальном банке Хорватии — бессрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря журнал SPIEGEL распространил информацию о том, что более 12 млрд немецких марок все еще не возвращены в Центробанк Германии и находятся на руках граждан. ФРГ перешла на евро в 2002 году.