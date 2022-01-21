Якутск, , 07:18 — REGNUM Пациенты хирургического отделения Верхоянской районной больницы рискуют жизнью, когда проходят там лечение. Письмо с соответствующим заявлением поступило в прокуратуру региона. Надзорное ведомство проводит проверку, минздрав оправдывается, сообщает 21 января корреспондент ИА REGNUM.

Неотремонтированная палата в больнице Павел Дудкин

Читайте также: В Якутии ковидный госпиталь открыли в спортзале

«Попав из-за травмы в хирургию, ужаснулась и впервые столкнулась с плачевным состоянием этого отделения. Материально-техническая база не позволяет сделать даже первую помощь больным из-за нехватки простых инструментов, полутемная палата, старые отопительные радиаторы, лопнувшие в разгар холода и затопившие палаты, обрушенные потолки, где лежачие больные, несут риск жизни пациентов», — пожаловалась якутянка.

В министерстве здравоохранения республики подтвердили, что в здании больницы прорывало трубы отопления. Там подчеркнули, что авария была оперативно устранена. Ремонт потолка и полов отделения запланирован.

«В настоящее время отделение работает в плановом режиме, медицинская помощь населению оказывается в полном объеме. С учётом износа данного объекта, в этом году запланирован текущий ремонт здания», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре жители Усть-Майского района Якутии жаловались на условия содержания коронавирусных больных. Вместо стационара людей разместили в спортзале, условия там были неподходящие.